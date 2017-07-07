Новый детский сад на 230 мест начнут строить в микрорайоне Дражня в 2018 году, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил глава администрации Партизанского района Денис Овсяников, запланировано строительство в следующем году яслей-сада на 230 мест по типовому проекту.

«В микрорайоне Дражня в данный момент возводятся 4 жилые высотки, поэтому потребность в учреждении дошкольного образования здесь возрастет. Сейчас на территории Партизанского района расположены 34 детских сада, и все они востребованы. Так, например, ясли–сад № 34 в данный момент имеет минимальную загрузку в сравнении с остальными учреждениями такого типа: он заполнен на 113 %. В остальных наполняемость выше», - рассказал Денис Овсяников.

Кроме того, по словам главы района, в следующем году также приступят к возведению нового здания 9-й городской детской поликлиники на улице Долгобродской.