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ЭКОНОМИКА РБ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА В ДРАЖНЕ ПРИСТУПЯТ В 2018 ГОДУ
10:55 10.07.2017
Новый детский сад на 230 мест начнут строить в микрорайоне Дражня в 2018 году, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил глава администрации Партизанского района Денис Овсяников, запланировано строительство в следующем году яслей-сада на 230 мест по типовому проекту.
«В микрорайоне Дражня в данный момент возводятся 4 жилые высотки, поэтому потребность в учреждении дошкольного образования здесь возрастет. Сейчас на территории Партизанского района расположены 34 детских сада, и все они востребованы. Так, например, ясли–сад № 34 в данный момент имеет минимальную загрузку в сравнении с остальными учреждениями такого типа: он заполнен на 113 %. В остальных наполняемость выше», - рассказал Денис Овсяников.
Кроме того, по словам главы района, в следующем году также приступят к возведению нового здания 9-й городской детской поликлиники на улице Долгобродской.
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