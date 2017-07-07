В Беларуси до пяти лет сократится период проверки предприятий налоговыми инспекторами. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Согласно информации, это один из ключевых этапов либерализации системы налогообложения.

Сейчас срока давности для хранения документов нет. Предприниматели должны предоставить все бумаги с момента прошлой проверки. Нововведение позволит хранить сведения о состоянии бизнеса всего пятилетку, позже налоговики требовать документы уже не смогут.

Изменится и принцип контроля. Всю необходимую информацию налоговики будут получать дистанционно. Объяснить лично просят лишь спорные моменты.

«Наша основная задача — развивать именно такую форму контроля. Не прийти, проверить и привлечь к административной ответственности, а выявить риски, проинформировать плательщика, истребовать дополнительную информацию, дать ему уведомление на предмет корректировки обязательств, которые он должен выполнить. Декларацию предоставить уточненную или доплатить в бюджет», — рассказал заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что такие изменения сократили долю серого бизнеса. Комфортные условия создает электронный документооборот. Дистанционно можно не только подать декларацию, но и проводить накладные и счета-фактуры.