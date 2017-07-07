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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛЬ ДИСНЕНСКОГО ЛЕСХОЗА ПОДПИСЫВАЛ ФИКТИВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ, ЧТОБЫ СКРЫТЬ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ
10:33 10.07.2017

По результатам проверки ГЛХУ «Дисненский лесхоз», проведенной Комитетом госконтроля и финансовой милицией Витебской области, выявлены факты нарушений законодательства при проведении государственных закупок, которые привели к причинению существенного вреда государственным интересам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор Дисненского лесхоза, действуя по предварительному сговору с начальником отдела лесхоза (председатель конкурсной комиссии), инженером по охотничьему хозяйству лесхоза и директором ООО «О», совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им по службе полномочий.

Так, при осуществлении в 2016 году за счет средств областного бюджета государственной закупки оленя благородного в количестве 40 голов на сумму 99,9 тыс. руб. в нарушение требований Закона о государственных закупках комиссия лесхоза приняла незаконное решение о признании ООО «О» победителем открытого конкурса по поставке оленей, заведомо зная о том, что цена предложения не является наименьшей, а конкурсное предложение этого общества не соответствует требованиям конкурсных документов.

В последующем должностные лица лесхоза подписали фиктивную накладную, содержащую недостоверные сведения о приобретении и поступлении в лесхоз в декабре 2016 г. 40 благородных оленей (фактически они поступили в 2017 г.) и представили ее для оплаты в орган казначейства.

Поступая таким образом, руководитель лесхоза пытался избежать ответственности за невыполнение мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.

В результате государственным интересам был причинен существенный вред в виде незаконного получения из областного бюджета целевых средств в размере 99,9 тыс. руб.

По данному факту прокуратурой г.Новополоцка в отношении должностных лиц ГЛХУ «Дисненский лесхоз» и директора ООО «О» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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