В Министерстве экономики 7 июля состоялось заседание Межведомственного инфраструктурного координационного совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на заседании были обсуждены предварительные результаты подготовки первого пилотного проекта государственно-частного партнерства – реконструкции трассы М-10. Также были рассмотрены вопросы об уточнении перечня пилотных проектов ГЧП и плане развития ГЧП на 2017-2018 гг.

Межведомственный инфраструктурный координационный совет (МИКС) был создан в 2014 году. Его важнейшей задачей является разработка предложений по созданию правовых, экономических и информационных условий, способствующих привлечению частного капитала, в том числе иностранного, к реализации проектов по развитию инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

Государственно-частное-партнерство (ГЧП) – это модель сотрудничества государства и бизнеса, которая позволяет реализовывать важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса, без перегрузки бюджета. В самом общем виде, контракт ГЧП предполагает, что частный партнер создает и в течение оговоренного контрактом срока (обычно 10-20 лет) обслуживает инфраструктурный объект, за что получает из бюджета фиксированные платежи. По истечении срока контракта актив переходит в собственность государства (муниципалитета).

Таким образом, ГЧП – это средство, позволяющее свести воедино социальные приоритеты и управленческие навыки, которыми обладает частный сектор, сняв с правительства нагрузку, связанную с большими капитальными расходами, и передав риск перерасхода средств по сравнению со сметой частному сектору. Причем, в отличие от полной передачи государственных активов частному сектору, как в случае приватизации, услуги обеспечиваются государством совместно с бизнесом.