Детский сад на 140 мест и школу на 792 места планируется построить в жилом квартале «Магистр» в ближайшие 5 лет, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил в ходе республиканского семинара-совещания, посвященного реализации инвестиционных пилотных проектов на территории Минска, и. о. генерального директора ГПО «Минскстрой» Игорь Мацур, один детский сад на 140 мест здесь уже построен. В нынешнем году на первом этаже одного из домов должны открыться детская и взрослая амбулатории.

Со временем в квартале появятся спортивный комплекс и блок обслуживания населения.

Напомним, первый камень в жилом квартале «Магистр» был заложен в мае 2013 г. С тех пор здесь построено 9 жилых домов в крупнопанельном исполнении, квартиры в которых сдаются в аренду, в том числе представителям сферы информационных технологий, науки и культуры.

По словам И. Мацура, с момента создания арендная плата за жилье в нем покрыла 23 % от затрат бюджета на строительство этого жилья. В целом объем бюджетных средств, направленных на строительство квартала, составил более 65 млн руб.