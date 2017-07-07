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ЭКОНОМИКА РБ
ШКОЛУ И ДЕТСАД ПОСТРОЯТ В СТОЛИЧНОМ ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ «МАГИСТР» В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
09:50 10.07.2017
Детский сад на 140 мест и школу на 792 места планируется построить в жилом квартале «Магистр» в ближайшие 5 лет, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил в ходе республиканского семинара-совещания, посвященного реализации инвестиционных пилотных проектов на территории Минска, и. о. генерального директора ГПО «Минскстрой» Игорь Мацур, один детский сад на 140 мест здесь уже построен. В нынешнем году на первом этаже одного из домов должны открыться детская и взрослая амбулатории.
Со временем в квартале появятся спортивный комплекс и блок обслуживания населения.
Напомним, первый камень в жилом квартале «Магистр» был заложен в мае 2013 г. С тех пор здесь построено 9 жилых домов в крупнопанельном исполнении, квартиры в которых сдаются в аренду, в том числе представителям сферы информационных технологий, науки и культуры.
По словам И. Мацура, с момента создания арендная плата за жилье в нем покрыла 23 % от затрат бюджета на строительство этого жилья. В целом объем бюджетных средств, направленных на строительство квартала, составил более 65 млн руб.
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