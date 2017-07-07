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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ СТРОИТЬ В НОВЫХ КВАРТАЛАХ МИНСКА ВЕЛОПАРКОВКИ
09:25 10.07.2017

Министерство архитектуры и строительства предлагает пересмотреть градостроительные нормы и наряду с парковочными местами для автомобилей ввести обязательное создание велопарковок в новых кварталах. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил замминистра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич в ходе пленарного заседания семинара-совещания, посвященного реализации инновационных пилотных проектов на территории Минска.

Он описал следующие основные подходы и принципы создания комплексной среды в жилых кварталах: проектирование дворов без транспорта, организация в них игровых площадок для детей разных возрастных групп и спортивных площадок; устройство социальных объектов и объектов бытового обслуживания на первых и, возможно, последних этажах жилых домов; ограничение доступа посторонних в кварталы и развитие систем видеонаблюдения в них; создание многофункциональных кварталов, где с жильем соседствуют небольшие предприятия или административные здание, что может помочь разгрузить транспорт, поскольку часть жильцов сможет работать рядом с домом. Как пояснил Д. Семенкевич, не все атрибуты комфортной жилой среды должны регламентироваться нормативными актами, некоторые из них зависят исключительно от желания заказчика реализовать интересный и продаваемый проект.

Среди прочего было упомянуто развитие универсальной безбарьерной среды, более широкое применение тактильной плитки, организация более эффективных систем сбора мусора, видеонаблюдения и др.

Замминистра обратил внимание, что в Беларуси уже действует требование, согласно которому все дома, при входе в подъезды которых насчитывается более 5 ступеней, должны быть оборудованы подъемниками, а не пандусами.
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