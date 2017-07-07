Белорусский инвестиционный форум пройдет 28-29 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, мероприятие соберет представителей международных и иностранных финансовых институтов, частных иностранных инвесторов, представителей органов государственного управления, национального бизнеса и экспертное сообщество.

Эксперты обсудят стратегии привлечения иностранных инвестиций в Беларусь, инвестиционный, технологический и кадровый потенциал страны, правительственные меры поддержания деловой и инвестиционной активности.

«Хочу подчеркнуть важность того, что данный форум пройдет именно в Минске. Это демонстрирует открытость к приходу международного бизнеса и положительно сказывается на инвестиционном имидже Беларуси. В настоящий момент организаторами уже утверждены основные направления программы форума. Особое внимание будет уделено возможности перехода Беларуси от стратегии догоняющего развития к стратегии гармоничного встраивания в международные цепочки создания стоимости посредством генерирования потока ПИИ в страну», - отметил исполняющий обязанности директора НАИП Сергей Ваганов.

Во время панельных дискуссий эксперты поделятся информацией о возможностях и особенностях инвестиционного сотрудничества в таких секторах, как информационные технологии, «зеленая» экономика и энергетика, промышленность, рассмотрят перспективы реализации важных социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, преимущества и льготы работы в индустриальном парке «Великий камень», а также становление в Беларуси эффективного финансового рынка, интегрированного в мировой рынок.

Также в рамках форума состоится заседание постоянной комиссии Консультативного совета по иностранным инвестициям для обсуждения проекта «дорожной карты» по итогам мероприятия и контактно-кооперационная биржа. Кроме того, иностранные участники смогут посетить площадки ПВТ, Индустриального парка «Великий камень», а также промышленные производства.

Организаторы Белорусского инвестиционного форума – Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики Беларуси, индустриальный парк «Великий камень».