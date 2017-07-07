Для Минска уже не проектируются жилые кварталы, где допускается парковка транспорта на внутридворовых территориях. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 7 июля первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский во время семинара-совещания, посвященного реализации пилотных инвестиционных проектов на территории столицы.

«Сейчас идет проектирование микрорайона Лошица-8, где полностью исключено попадание транспортных средств во дворы. В этом микрорайоне сами жилые дома будут препятствовать попаданию внутрь кварталов машин. Реализацию этого проекта продемонстрируем через 2 года», - рассказал директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, в стране необходимо запретить проектирование жилых кварталов, на территории которых допускается парковка транспорта.

«Парковка должна быть либо под землей, либо по периметру квартала, на его внешнем кольце. Наши дети уже должны получить современные жилые объекты без запаркованных дворов и с максимальными удобствами для горожан», - сказал А. Калинин.

Вице-премьер также отметил: необходимо уходить от того, чтобы первые этажи многоэтажек были жилыми, и размещать на них объекты торговли и общепита, бытового обслуживания и социального назначения.