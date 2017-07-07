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ЭКОНОМИКА РБ
ОТМЕНЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ПРОСПЕКТУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В МИНСКЕ 7-8 ИЮЛЯ
16:44 07.07.2017
Приостановление и закрытие движения городского пассажирского транспорта по просп. Победителей в Минске в период проведения международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» 7-8 июля производиться не будет, сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь».
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