ЭКОНОМИКА РБ

ОТМЕНЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ПРОСПЕКТУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В МИНСКЕ 7-8 ИЮЛЯ

16:44 07.07.2017 Приостановление и закрытие движения городского пассажирского транспорта по просп. Победителей в Минске в период проведения международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» 7-8 июля производиться не будет, сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь».