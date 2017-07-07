На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля над соблюдением земельного законодательства.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, местными органами власти региона в целом принимаются организационно-практические меры по государственному регулированию в этой сфере.

Вместе с тем законное и эффективное распоряжение земельными ресурсами в области в полной мере пока не обеспечено. На местах допускаются нарушения при предоставлении земельных участков, нецелевое и неэффективное использование земель и многие другие. Одной из основных причин выявленных нарушений является неполное выполнение землеустроительными службами возложенных на них функций.

По результатам проверок Комитета приведены в соответствие требованиям законодательства 53 решения органов власти, в бюджет дополнительно поступило 2,5 тыс. руб., оштрафованы 16 организаций и 25 их работников на общую сумму 24,5 тыс. руб., дисциплинарно наказаны 11 должностных лиц.