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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 2,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
16:40 07.07.2017
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля над соблюдением земельного законодательства.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, местными органами власти региона в целом принимаются организационно-практические меры по государственному регулированию в этой сфере.
Вместе с тем законное и эффективное распоряжение земельными ресурсами в области в полной мере пока не обеспечено. На местах допускаются нарушения при предоставлении земельных участков, нецелевое и неэффективное использование земель и многие другие. Одной из основных причин выявленных нарушений является неполное выполнение землеустроительными службами возложенных на них функций.
По результатам проверок Комитета приведены в соответствие требованиям законодательства 53 решения органов власти, в бюджет дополнительно поступило 2,5 тыс. руб., оштрафованы 16 организаций и 25 их работников на общую сумму 24,5 тыс. руб., дисциплинарно наказаны 11 должностных лиц.
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