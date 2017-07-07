Белорусский государственный университет принял участие в Республиканской выставке «Неделя наноиндустрии-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, ученые Научно-исследовательского учреждения «Институт ядерных проблем» БГУ продемонстрировали более 10 своих разработок. Среди них: стеклоуглеродный материал СТУ-1000, технология получения многостенных углеродных нанотрубок, технология нанесения функциональных покрытий из металлов и сплавов на различные поверхности, термостойкие функциональные материалы на основе фосфатных связующих, наноразмерная технология алмазной обработки конструкционных композиционных материалов, цветных металлов и сплавов.

Событие приурочено к Году науки в Беларуси. В рамках мероприятия открылась экспозиция оборудования и приборов для наноиндустрии.

Гостями выставки стали представители Совета Министров, Министерства образования, Министерства промышленности, НАН Беларуси, Государственного комитета по стандартизации, а также генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Андрей Свинаренко.