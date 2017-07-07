|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА «НЕДЕЛЕ НАНОИНДУСТРИИ-2017» БГУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ БОЛЕЕ 10 РАЗРАБОТОК
16:35 07.07.2017
Белорусский государственный университет принял участие в Республиканской выставке «Неделя наноиндустрии-2017».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, ученые Научно-исследовательского учреждения «Институт ядерных проблем» БГУ продемонстрировали более 10 своих разработок. Среди них: стеклоуглеродный материал СТУ-1000, технология получения многостенных углеродных нанотрубок, технология нанесения функциональных покрытий из металлов и сплавов на различные поверхности, термостойкие функциональные материалы на основе фосфатных связующих, наноразмерная технология алмазной обработки конструкционных композиционных материалов, цветных металлов и сплавов.
Событие приурочено к Году науки в Беларуси. В рамках мероприятия открылась экспозиция оборудования и приборов для наноиндустрии.
Гостями выставки стали представители Совета Министров, Министерства образования, Министерства промышленности, НАН Беларуси, Государственного комитета по стандартизации, а также генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Андрей Свинаренко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2017
Курсы в банках
на 07.07.2017
Конвертация в банках
на 07.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте