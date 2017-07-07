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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН В БЕЛАРУСИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
16:19 07.07.2017

Национальный гарантийный фонд может быть создан в Беларуси в четвертом квартале текущего года. Такую информацию озвучил директор Департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц на заседании правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП).

Министр экономики Владимир Зиновский подчеркнул, что потенциал БФФПП, как ключевого инструмента Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь», пока раскрыт не полностью.

«И здесь главную задачу я вижу в скорейшей отработке и запуске на базе Фонда механизма предоставления гарантий и поручительств по обеспечению обязательств субъектов хозяйствования. В первую очередь, в отношении малого предпринимательства. Создание гарантийного фонда не только позволит решить проблему затрудненного доступа субъектов малого бизнеса к заемным ресурсам, но станет толчком для реализации их предпринимательской инициативы, окажет благотворное влияние на развитие производства, создание новых рабочих мест», - отметил В. Зиновский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, работа БФФПП в первом полугодии 2017 года характеризовалась количественным и качественным ростом финансовой поддержки, оказанной субъектам малого предпринимательства. Так количество заявок субъектов МСП, рассмотренных на конкурсе инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в три раза, приняты решения о финансировании проектов на общую сумму 1 млн. 457 тыс. белорусских рублей. Фонд выступил соорганизатором значимых для малого и среднего бизнеса мероприятий: Ассамблеи деловых кругов, Недели белорусского предпринимательства, Белорусского промышленного форума и Национального конкурса «Предприниматель года».

В ходе заседания были обсуждены вопросы о текущей деятельности Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, планах его деятельности на ближайшую перспективу, а также об углублении взаимодействия БФФПП с инкубатором малого предпринимательства КУП «Молодежная социальная служба». В частности, был утверждены Правила оказания финансовой поддержки в форме займов и финансовой аренды (лизинга), которую фонд готов оказывать субъектам малого предпринимательства, размещенным на площадях инкубатора. Для этой цели в средствах фонда будет зарезервировано 100 тысяч рублей.

По словам П. Арушаньянца, подобный совместный проект фонда и инкубатора позволяет предоставлять начинающему бизнесу весь комплекс необходимой поддержки. В случае успешной реализации проекта аналогичное сотрудничество будет предложено и другим инкубаторам малого бизнеса.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей был создан в 1992 году и является основным институтом финансового обеспечения государственной политики поддержки малого предпринимательства.

КУП «Молодежная социальная служба» – первый белорусский молодежный инкубатор, который был создан в 2009 году в рамках совместного проекта ЕС-ПРООН-ЮНИСЕФ и Министерства внутренних дел «Предупреждение, борьба и минимизация социальных последствий в области торговли людьми в Республике Беларусь». На 1 января 2017 г. в инкубаторе размещалось 144 субъектов малого предпринимательства. Общая площадь помещений инкубатора сдаваемых в аренду субъектам малого предпринимательства – 2,6 тыс. кв. м.
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