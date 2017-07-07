Ежегодно в каждой области необходимо восстанавливать и развивать по два городских поселка. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 июля во время рабочей поездки в Витебскую область.

"За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни - бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны, - обратил внимание Лукашенко. - Мы не должны сосредоточить все население в Минске - будет трагедия для страны".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко обозначил концепцию развития Беларуси с акцентом на создание в населенных пунктах различного уровня качественных условий для жизни людей.

Посещая городской поселок Копысь, он заслушал доклады о социально-экономическом развитии этого населенного пункта - соответствующие поручения были даны им в ноябре 2016 года.

За это время в поселке обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, включая реконструкцию улично-дорожной сети; создали новые социальные, торговые, туристические и спортивные объекты; провели модернизацию действующих предприятий. При этом, как было доложено, учитывались пожелания местных жителей. Все работы удалось провести в максимально короткие сроки, качественно и недорого.

"Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа, - заявил Александр Лукашенко. - У нас, может, 60-70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние".

При этом он обратил внимание, что надо детально продумать обустройство данных населенных пунктов, посоветоваться с местными жителями, но вместе с тем обойтись без излишеств.

"Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил: Минск, областные центры, районные центры (они все в порядке, даже в Витебской области), ниже идет агрогородок (тоже знаем, как делать), дальше идут поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств", - отметил Лукашенко.

Что касается так называемых неперспективных деревень, на них не будут сосредотачивать основные усилия, однако если найдутся люди, которые захотят заняться их благоустройством, это возбраняться не будет.

"Много у нас людей, которые родились там, в школу ходили и хотят привести их в порядок", - отметил Александр Лукашенко.