Выдача сертификатов централизованного тестирования стартует 10 июля в Белорусском государственном университете (ул. Ленинградская, 16).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, выдача документов ЦТ касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ. Сертификаты можно получить в будние дни до 4 августа до 18 часов (перерыв с 13 до 14).

Отметим, всего в централизованном тестировании, проводимом в БГУ, приняло участие более 16 тыс. абитуриентов нынешней приемной кампании. В нашей стране регистрацию на ЦТ прошли более 92 тысяч человек.

Все три резервных дня – 6, 8 и 10 июля - пройдут в БГУ. Так, 6 июля проверку знаний уже прошли 589 человек, на 8 июля зарегистрировался 116 абитуриент и 10 июля, в понедельник, тесты сдадут 161 человек.

Как стало известно, 314 абитуриентов, прошедших ЦТ в разных белорусских ВУЗах в основное время, получили максимальную оценку в 100 баллов по одному и более предметам.