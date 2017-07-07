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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ ЦТ СТАРТУЕТ 10 ИЮЛЯ В БГУ
15:35 07.07.2017
Выдача сертификатов централизованного тестирования стартует 10 июля в Белорусском государственном университете (ул. Ленинградская, 16).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, выдача документов ЦТ касается только тех абитуриентов, кто сдавал дисциплины в БГУ. Сертификаты можно получить в будние дни до 4 августа до 18 часов (перерыв с 13 до 14).
Отметим, всего в централизованном тестировании, проводимом в БГУ, приняло участие более 16 тыс. абитуриентов нынешней приемной кампании. В нашей стране регистрацию на ЦТ прошли более 92 тысяч человек.
Все три резервных дня – 6, 8 и 10 июля - пройдут в БГУ. Так, 6 июля проверку знаний уже прошли 589 человек, на 8 июля зарегистрировался 116 абитуриент и 10 июля, в понедельник, тесты сдадут 161 человек.
Как стало известно, 314 абитуриентов, прошедших ЦТ в разных белорусских ВУЗах в основное время, получили максимальную оценку в 100 баллов по одному и более предметам.
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