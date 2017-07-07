ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

15:25 07.07.2017 Организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго», примут участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет 9-13 июля в Екатеринбурге (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, среди них - РУП «БЕЛТЭИ», РУП «Белнипиэнергопром», РУП «Белэнергосетьпроект», ОАО «Электроцентрмонтаж», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Белэлектромонтажналадка», ОАО «Центроэнергомонтаж». В секции «Технологии в энергетике» они представят презентационные материалы, рекламные ролики, презентации, рекламно-информационные буклеты и каталоги на объединенном выставочном стенде Министерства энергетики Беларуси. а дизайн и разработку объединенной экспозиции стенда отвечает филиал «Информационно-издательский центр» ОАО «Экономэнерго».