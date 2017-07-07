Александр Лукашенко заявил о необходимости открывать в небольших населенных пунктах производства, создавая рабочие места для местных жителей.

По его словам, они должны соответствовать лучшим мировым стандартам.

"Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс", - поручил он 7 июля во время рабочей поездки в Витебскую область.

В пример он привел ОАО "Александрийское" - этот большой сельскохозяйственный холдинг объединил несколько небольших хозяйств. Недалеко от него планируется создать еще более перспективное производство - ООО "Купаловское". Между ними как раз и расположился поселок Копысь.

"Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее", - добавил Лукашенко.