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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫВАТЬ В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПРОИЗВОДСТВА
14:39 07.07.2017
Александр Лукашенко заявил о необходимости открывать в небольших населенных пунктах производства, создавая рабочие места для местных жителей.
По его словам, они должны соответствовать лучшим мировым стандартам.
"Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс", - поручил он 7 июля во время рабочей поездки в Витебскую область.
В пример он привел ОАО "Александрийское" - этот большой сельскохозяйственный холдинг объединил несколько небольших хозяйств. Недалеко от него планируется создать еще более перспективное производство - ООО "Купаловское". Между ними как раз и расположился поселок Копысь.
"Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее", - добавил Лукашенко.
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