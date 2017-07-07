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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫВАТЬ В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПРОИЗВОДСТВА
14:39 07.07.2017

Александр Лукашенко заявил о необходимости открывать в небольших населенных пунктах производства, создавая рабочие места для местных жителей.

По его словам, они должны соответствовать лучшим мировым стандартам.

"Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс", - поручил он 7 июля во время рабочей поездки в Витебскую область.

В пример он привел ОАО "Александрийское" - этот большой сельскохозяйственный холдинг объединил несколько небольших хозяйств. Недалеко от него планируется создать еще более перспективное производство - ООО "Купаловское". Между ними как раз и расположился поселок Копысь.

"Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее", - добавил Лукашенко.
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