Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза незадекларированной одежды и швейной фурнитуры в количестве около 240 тыс. единиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в ходе проверки транспортного средства, прибывшего из Турции, установлено, что фактическое количество перевозимого товара не соответствует сведениям, заявленным в документах. В грузовом отделении машины находилось на 240 тыс. единиц товара больше.

Перемещаемые с нарушениями законодательства одежда и швейная фурнитура на общую сумму более 31 тыс. белорусских рублей изъяты. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.