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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ ОДЕЖДУ И ШВЕЙНУЮ ФУРНИТУРУ НА 31 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
14:21 07.07.2017
Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза незадекларированной одежды и швейной фурнитуры в количестве около 240 тыс. единиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в ходе проверки транспортного средства, прибывшего из Турции, установлено, что фактическое количество перевозимого товара не соответствует сведениям, заявленным в документах. В грузовом отделении машины находилось на 240 тыс. единиц товара больше.
Перемещаемые с нарушениями законодательства одежда и швейная фурнитура на общую сумму более 31 тыс. белорусских рублей изъяты. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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