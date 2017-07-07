ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДО 1 АВГУСТА СКНО УСТАНОВЯТ НА КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТНЫХ ГОРОДАХ
14:07 07.07.2017

Средствами контроля налоговых органов (СКНО) до 1 августа должны оснастить свое кассовое оборудование все юридические лица, осуществляющие деятельность в объектах торговли и услуг, расположенных в Могилеве, Бобруйске, Минске и других городах областного подчинения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, это предусмотрено постановлением Совета министров и Национального банка №924/16 от 6 июля 2011 г. (с учетом изменений и дополнений).

Для установки СКНО юридическим лицам необходимо заключить гражданско-правовые договора с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ).

Юридические лица, заключившие гражданско-правовой договор на установку СКНО, вправе работать без СКНО по истечении вышеуказанного срока, до 1 февраля 2018 г.

СКНО уже установлены в торговых автоматах, на авто- (газо-) заправочных станциях и в автомобилях такси. В настоящее время ими оснащается кассовое оборудование крупных объектов с торговой площадью более 650 кв. метров.

На очереди – юридические лица, осуществляющие деятельность в городах районного подчинения. Для них срок установки СКНО – 1 декабря 2017 г. Оставшиеся юридические лица должны установить СКНО до 1 января 2018 г.

Для индивидуальных предпринимателей сроки установки СКНО наступят в середине следующего года.

СКНО – специальное электронное устройство для сбора, обработки и передачи информации о денежном обороте каждого кассового аппарата в центр обработки данных. Информация о выручке передается в режиме реального времени через сотовую связь.

За неустановку СКНО налагаются административные штрафы. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 10 до 200 базовых величин, для ИП – до 100 базовых величин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2017
валюта курс
EUR 2.2532
USD 1.9731
RUB 3.2706
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2532 +0.0156
USD 1.9731 +0.0017
RUB 3.2706 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2520 2.2550
USD 1.9720 1.9770
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 68.6800 69.3000
USD/RUB 60.2000 60.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте