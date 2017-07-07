Средствами контроля налоговых органов (СКНО) до 1 августа должны оснастить свое кассовое оборудование все юридические лица, осуществляющие деятельность в объектах торговли и услуг, расположенных в Могилеве, Бобруйске, Минске и других городах областного подчинения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, это предусмотрено постановлением Совета министров и Национального банка №924/16 от 6 июля 2011 г. (с учетом изменений и дополнений).

Для установки СКНО юридическим лицам необходимо заключить гражданско-правовые договора с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ).

Юридические лица, заключившие гражданско-правовой договор на установку СКНО, вправе работать без СКНО по истечении вышеуказанного срока, до 1 февраля 2018 г.

СКНО уже установлены в торговых автоматах, на авто- (газо-) заправочных станциях и в автомобилях такси. В настоящее время ими оснащается кассовое оборудование крупных объектов с торговой площадью более 650 кв. метров.

На очереди – юридические лица, осуществляющие деятельность в городах районного подчинения. Для них срок установки СКНО – 1 декабря 2017 г. Оставшиеся юридические лица должны установить СКНО до 1 января 2018 г.

Для индивидуальных предпринимателей сроки установки СКНО наступят в середине следующего года.

СКНО – специальное электронное устройство для сбора, обработки и передачи информации о денежном обороте каждого кассового аппарата в центр обработки данных. Информация о выручке передается в режиме реального времени через сотовую связь.

За неустановку СКНО налагаются административные штрафы. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 10 до 200 базовых величин, для ИП – до 100 базовых величин.