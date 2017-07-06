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ЭКОНОМИКА РБ


МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВОДЯТ ЛЕТНИЕ РАСПРОДАЖИ
13:45 07.07.2017

Мебельные предприятия концерна «Беллесбумпром» проводят летние распродажи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» до конца лета реализует кухни со скидкой 35%, а на модели месяца и в 40%. Июльская модель месяца – коллекция кухонных гарнитуров «Орион», в основе дизайна которой лежат радиусные фасады, обладающие выразительной функциональностью. Радиусные фасады, являясь альтернативой стандартным взглядам на кухни, дают прекрасную возможность претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

ЗАО «Молодечномебель» в течение июля предлагает скидку на мягкую мебель 17%, на корпусную – 14%. Акция действует в фирменных магазинах производителя при полной оплате товара.

Филиал «Вилейская мебельная фабрика» продает прихожие и детские со скидкой 10%, кухни со скидкой 5%. Акция действует до 30 июля.

ЗАО «Бобруйскмебель» на летний период снизило цены на мебель на 20%. Акция действует в фирменных магазинах производителя при полной оплате покупки.

ОАО «Лидская мебельная фабрика» предоставляет скидку 20% на изделия из набора мебели для спальни «Глория-8».

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» предоставляет покупателям возможность приобрести мебель со скидкой до 40% через интернет-магазин производителя.

Помимо распродаж со скидками, все производители продают мебель в рассрочку от 6 до 36 месяцев.
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