Председатель Верховного суда Беларуси прекратил два дела в отношении водителя и грузоперевозчика за отсутствием состава административного правонарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении ИП «К» установлено следующее.

Постановлением судьи суда Октябрьского района Минска от 29 ноября 2016 года ИП «К» по ч.1 ст.14.7 КоАП подвергнут штрафу в размере 30 базовых величин – 630 рублей с конфискацией седельного тягача Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz SKO24. Постановлением судьи Минского городского суда от 10 января 2017 года данное постановление оставлено без изменения, а жалоба представителя ИП – без удовлетворения.

ИП «К» признан виновным в том, что, являясь грузоперевозчиком, в нарушение ч.3 ст.344 ТК ТС не задекларировал и не поместил под таможенную процедуру временно ввезенные на территорию Евразийского экономического союза транспортные средства международной перевозки (седельный тягач Mercedes-Benz и полуприцеп Schmitz) и 10 февраля 2016 года использовал их для внутренней перевозки груза по территории Беларуси от ПТО «Белтаможсервис-ТЛЦ» Минской региональной таможни до д. Хатежино Минского района.

В ходе ведения административного процесса ИП «К» виновным себя не признал. Утверждал, что об изменении места разгрузки, указанного в CMR, не знал, водителю З. инструкций о доставке груза в д. Хатежино Минского района не давал.

Принимая решение по делу, суд исходил только из факта, что груз после помещения его в ПТО «Белтаможсервис-ТЛЦ» МРТ под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на транспортном средстве международной перевозки был доставлен в д. Хатежино Минского района, а не в Минск (место разгрузки, указанное в CMR).

Однако судом не были учтены положения п.2 ст.344 ТК ТС. В соответствии с данной правовой нормой перевозка грузов считается внутренней, если она начинается и завершается на таможенной территории таможенного союза.

Вместе с тем из материалов дела видно, что груз (яблоки) следовал от отправителя «H» (Польша) в адрес ООО «Р» (Беларусь) с местом разгрузки: Минск, ул. Я. Коласа, 37.

Согласно сведениям отправителя и получателя груза, в CMR местом разгрузки был указан юридический адрес получателя, фактически груз подлежал доставке на склад получателя в д. Хатежино, где и был выгружен.

Таможенное декларирование груза, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, произведено по договору поручения от имени ООО «Р». Груз ввезен в адрес получателя и им оприходован в д. Хатежино Минского района, после чего международная перевозка груза была завершена.

Таким образом, данная перевозка груза по таможенной территории таможенного союза от пункта таможенного оформления до склада получателя не может быть признана внутренней. Состав административного правонарушения в деянии ИП «К» с учетом этого отсутствует.

При таких обстоятельствах постановления не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене, а дело в отношении ИП «К» прекращено за отсутствием в его деянии состава административного правонарушения.

Минской региональной таможне надлежит возвратить ИП «К» седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz. В случае невозможности возврата транспортных средств Департаменту по гуманитарной деятельности Управления делами президента Беларуси следует возместить ИП «К» в установленном порядке их стоимость.

Также председатель Верховного суда по аналогичным основаниям отменил вынесенное в отношении водителя З. грузоперевозчика ИП «К» постановление судьи суда Октябрьского района Минска, которым водитель по ч.1 ст.14.7 КоАП подвергнут штрафу в размере 5 базовых величин – 105 рублей без конфискации транспортных средств международной перевозки, и дело прекращено за отсутствием в его деянии состава административного правонарушения.