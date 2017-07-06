Комбайны «Гомсельмаш» участвовали сразу в трех выставках в День поля, проходивших в Воронежской, Челябинской и Калужской областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш», на Дне калужского поля технику и оборудование для сельского хозяйства в масштабной экспозиции под открытым небом представили более 50 компаний.

«Агротехнопарк», дилер «Гомсельмаш» в Калужском регионе, на своем стенде представил 8 образцов сельскохозяйственной техники. Большой интерес традиционно вызвал кормоуборочный комбайн FS80, который уже три сезона отработал в Калужской МТС и снискал уважение, как у механизаторов, так и у сельхозпроизводителей.

Зерноуборочный комбайн GS10 + кормоуборочный комбайн FS80 – именно такую комбинацию выбрал наш дилер «Челябагроснаб» для показа на Дне поля в Челябинске.

Генеральным спонсором Дня поля в Воронежской области выступил дилер «Гомсельмаш»– «Воронежкомплект», который презентовал на выставке модернизированный зерноуборочный комбайн GS12A1. Эту высокотехнологичную машину выгодно отличает не только дизайнерский стиль, но и огромная работоспособность: комбайн хорошо приспособлен для уборки труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.

Завершились Дни поля тест-драйвом передовой сельхозтехники, где специалисты АПК и многочисленные зрители смогли вживую оценить возможности агромашин в реальных полевых условиях.