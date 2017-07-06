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ЭКОНОМИКА РБ


ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ СТАРИНОВСКОЙ В МИНСКЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 8 И 9 ИЮЛЯ
11:50 07.07.2017

В связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ул. Стариновская в Минске с ограничением движения всех видов транспорта 8 и 9 июля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», 8 июля:

движение автобусов маршрутов №86, 155 от Озерища организуется по ул. Основателей, Ф. Скорины, Руссиянова, просп. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Универсам Первомайский» (в направлении Озерища);

движение автобуса №139 от ул. Почтовой организуется по ул. Стариновской, просп. Независимости, ул. Калиновского (без заезда на ул. Никифорова) в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке;

движение автобусов экспрессного маршрута №1280-ТК от ул. Острошицкой организуется по просп. Независимости, Руссиянова, Купревича (без заезда на ул. Никифорова) в обоих направлениях.

9 июля:

движение автобуса №86 от Озерища организуется по ул. Основателей, Героев 120-й Дивизии, Стариновской, Никифорова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Героев 120-й Дивизии» (на временной площадке по ул. Героев 120-й Дивизии за перекрестком с ул. Основателей), «Великий Лес», «Дом офицеров»; в направлении Озерища – по ул. Никифорова, Стариновской, Почтовой, Героев 120-й Дивизии, Основателей и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

движение автобуса №155 от ул. Горбатова организуется по ул. Славянской, Основателей, Героев 120-й Дивизии, Стариновской, Никифорова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Героев 120-й Дивизии» (на временной площадке по ул. Героев 120-й Дивизии за перекрестком с ул. Основателей), «Великий Лес», «Дом офицеров»; в направлении Озерища – по ул. Никифорова, Стариновской, Почтовой, Героев 120-й Дивизии, Основателей, Славянской, Горбатова и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

движение автобусов №31, 172Э, 306, 399 от просп. Независимости организуется по ул. Стариновской, Почтовой, Героев 120-й Дивизии, Основателей и далее по маршрутам без выполнения промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке; в направлении просп. Независимости – по ул. Основателей, Героев 120-й Дивизии, Стариновской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Героев 120-й Дивизии» на временной площадке за перекрестком с ул. Основателей, (кроме автобусного маршрута №172Э), «Дом офицеров» (только для маршрута №31).
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