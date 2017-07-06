Медицина, фармация и медицинская техника — одно из девяти направлений, включенных в Перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности в Беларуси на 2016-2020 гг., утвержденный указом №166 от 22 апреля 2015 г.

По данным Национального статистического комитета, в 2016 году в сфере научных исследований и разработок всего было занято 25,9 тыс. человек. Из них 6,1% ученых проводят научные исследования в области медицины.

К молодым ученым в Беларуси относятся научные сотрудники без ученой степени до 30 лет, кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 45 лет. В 2017 году стипендию президента Беларуси талантливым молодым ученым получили 16 стипендиатов в области медицины, 4 из них представили разработки в области онкологии.

Фундаментальные научные исследования в сфере онкологии в Беларуси проводят РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и медицинские учебные заведения (БГМУ, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Гомельский и Гродненский государственные медицинские университеты, БелМАПО). Собственные исследования также проводят и частные компании, например СООО «НАТИВИТА».

Проекты в области онкологии можно разделить на несколько направлений: профилактика и эпидемиологические исследования, новые методы диагностики, новые методы лечения и фундаментальные исследования, посвященные основам опухолевого роста.

«К сожалению, особенность онкологических заболеваний в том, что на ранних стадиях болезнь никак не проявляется. Люди считают себя здоровыми и сами не пойдут к врачу до того момента, пока не начнет болеть. Но когда появляются симптомы — это уже, в основном, 3-4 стадия. Если выявить рак на ранней 1-2 стадии, то не требуется операций и процент выздоровления достигает 95-100 %. Поэтому одно из наиболее важных направлений исследования в области онкологии — разработка программ скрининга злокачественных образований. Второе очень важное направление – для тех, кому требуется лекарственное лечение. Сейчас есть большое количество таргетных («прицельных») лекарственных средств — это целевые препараты, направленные на конкретную мутацию при определенных злокачественных опухолях. Но для того чтобы их назначать, необходимо проводить генетические исследования, определять чувствительность опухоли именно к этим лекарствам — это так называемая персонифицированная медицина», — сказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Красный.

Персонифицированная медицина основана на индивидуальных особенностях пациента – генетических и других маркерах. Индивидуальные персонифицированные вакцины против онкологических заболеваний разрабатывает международная научно-производственная фармацевтическая компания СООО «НАТИВИТА» совместно со словацким научным центром BioMed, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова и Витебским медицинским университетом. Исследования направлены на разработку технологии получения и применения индивидуальных персонифицированных вакцин против онкологических заболеваний. К настоящему моменту уже составлены карты исследований и определены пути решения возникающих проблем.

«В сфере наших научных интересов изменение самого подхода к лечению онкологических заболеваний. Сейчас люди едут на другой континент за дорогостоящим лечением. Мы ожидаем, что благодаря нашим совместным разработкам такой способ лечения станет доступен в Беларуси. Это настоящий прорыв в области лечения онкологических заболеваний. Мы верим в то, что через несколько лет онкология станет обычным заболеванием, которое на ранних стадиях можно будет полностью излечить, а на продвинутых стадиях перевести в хроническую форму», - отметил председатель совета директоров СООО «НАТИВИТА» Алексей Сычев.