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ЭКОНОМИКА РБ


НА АДРЕСНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ УЖЕ ГОТОВЫ НАПРАВИТЬ 135 МЛН РУБЛЕЙ
11:16 07.07.2017

В Беларуси вводится адресное субсидирование на строительство жилья для отдельных категорий граждан. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на брифинге 6 июля начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.

Напомним, указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» подписан 4 июля. Документ опубликован 6 июля, вступит в силу через месяц после официального опубликования.

По словам Александра Горваля, был найден механизм, который позволит расширить объем кредитования жилищного строительства при минимальных бюджетных затратах.

«Государство приняло решение привлекать на поддержку жилищного строительства не только бюджетные, но и банковские ресурсы, расширив объемы кредитования для нуждающихся категорий граждан. Первыми поддержали инициативу «Беларусбанк» и «Белагропромбанк», - отметил Александр Горваль.

На адресное субсидирование пока определено 135 млн рублей — 60 (млн) от «Беларусбанка» и 75 (млн) от «Белагропромбанка». К процессу в будущем собираются подключиться и коммерческие банки.

Указ 6 от января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» не утратит актуальности, но ресурсов на его реализацию будут выделять меньше.

«Как это работает: гражданин, имеющий право на получение господдержки, становится в очередь. Затем, по мере ее подхода, получает оповещение от местного исполкома, подает заявление о начислении субсидий и параллельно заключает договор о кредитовании с банком. Компенсация адресная, для каждого отдельно», - дополнил Александр Горваль.
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