Строительство Полоцкой гидроэлектростанции на Западной Двине 30 июня завершилось, сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго».

Полоцкая ГЭС представляет собой плотинно-русловую низконапорную гидроэлектростанцию. Установленная электрическая мощность станции составляет 21,66 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть потребление четырех районов области: Лепельского, Ушачского, Чашникского и Россонского. Планируется, что среднегодовая выработка составит 110 млн кВт•ч. Полоцкая ГЭС вместе с Витебской станут самыми мощными ГЭС в стране. Использование энергии воды в таком масштабе – это новое направление для Беларуси, и как показывает опыт многих стран мира – правильное.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина Витебской области» начата РУП «Витебскэнерго» в 2011 году. Генеральным подрядчиком строительства выступало российское ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Обслуживанием объекта в период строительства совместно со специалистами РУП «Витебскэнерго» занимались представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС. Всего же на объекте были задействованы порядка десяти проектных, строительных и электротехнических организаций. Инвестиционный проект можно назвать интернациональным, так как над ним трудились белорусские, российские, украинские, чешские, сербские специалисты.

Проект состоит из 3 частей и 15 пусковых комплексов. Основные объекты строительства – гидроузел, включающий пять гидроагрегатов чешской компании Mavel, схема выдачи мощности в энергосистему и водохранилище.

Водохранилище имеет свои особенности – его длина 83 км. На этом участке проведены масштабные работы: реконструкция мостов и переходов, укрепление берегов, расчистка от древесно-кустарниковой растительности, ликвидация заболоченных мест. Отличительная черта бассейна Западной Двины возле города Полоцка в том, что структура берегов позволяет создать запас воды без подтопления значительных территорий. Во время строительства Полоцкой ГЭС под снос попало всего 6 вспомогательных построек в прилегающих населенных пунктах. Строительство судоходного шлюза данным проектом не предусмотрено, его возведение будет проводиться отдельно, когда станция уже будет работать. Но предусмотрены мероприятия для пропуска рыбы через сооружения гидроузла, для этого разработана специальная схема, согласованная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Обслуживать станцию будет порядка 20 человек. Два человека, которые занимаются автоматикой, прошли стажировку в Чехии, остальной персонал стажировался на Гродненской ГЭС, где установлено аналогичное чешское оборудование.

По расчетам экономия топлива составит порядка 35 тысяч тонн условного топлива в год.