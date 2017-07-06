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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ТРЕМ ВЫПУСКАМ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ МИНФИН ВЫПЛАТИЛ 2,8 МЛН ДОЛЛАРОВ И 1,2 МЛН ЕВРО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
10:19 07.07.2017

Минфин выплатил 2,8 млн долларов США и 1,2 млн евро процентного дохода по трем выпусков валютных гособлигаций.

«6 июля в соответствии с условиями 233-го, 234-го, 235-го выпусков государственных валютных облигаций владельцам указанных ценных бумаг произведена выплата процентного дохода за первый процентный период в сумме 2,8 млн долл. США и 1,2 млн евро», - говорится в сообщении Министерства финансов.
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