В Минске 6 июля объявлены лауреаты ежегодного конкурса «Человек дела», который в 21 раз организует издательская группа «Дело».

По словам генерального директора издательской группы Виктора Жука, в этом году получено большое количество рекомендаций — порядка 180, наибольшее количество подал Мингорисполком.

«Конкурс довольно консервативный, и мы считаем, что это неплохо и это основа стабильности. Но в этом году была пробита брешь. Не в наших правилах награждать руководителей предприятий дважды. Однако поступило предложение наградить директора СООО «Гейм стрим» Виктора Новочадова за социальный проект по поддержке программы оздоровления японских детей, пострадавших от аварии на «Фукусиме». Редакционный совет разрешил поддержать эту инициативу, введя новую номинацию «За успешное осуществление благотворительного проекта, укрепляющего имидж Беларуси в мире», — отметил В. Жук.

Он подчеркнул, что эта номинация останется в конкурсе и в последующем, поскольку бизнес с каждым годом все более активно поддерживает социальные проекты и становится все более социально ответственным.

В 2017 году лауреатами стали:

генеральный директор ЗАО «Итранзишэн» Алексей Демичев – в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития»;

генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Павел Коховец – «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках»;

член совета директоров China Merchants Group, генеральный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн – «За активное привлечение и эффективное использование зарубежных инвестиций»;

директор ОО «КБ Радар» — управляющей компании холдинга «Системы радиолокации» Игорь Садовский – «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси»;

директор ОАО «Станкозавод «Красный борец» Александр Шульгин – «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» в области машиностроения;

генеральный директор СООО «Морозпродукт» Сергей Добудько – «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» в области пищевой промышленности»;

директор УП «НТЦ ЛЭМП» БелОМО Алексей Шкадаревич – «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления»;

генеральный директор ОАО «Молочный мир» Марина Аникеева – «За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси»;

генеральный директор холдинга «УГМК-Беларусь» Александр Бережной – «За поддержку высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке»;

генеральный директор ЗАО «Страховая компания «Белросстрах» Виктор Лаврусенко – «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны»;

руководитель группы компаний ViM Union Владимир Медведев – «За высокое качество бизнес-услуг».

Лауреатам конкурса «Человек дела-2017» вручили дипломы редакции журнала «Дело» и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения приняли участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.