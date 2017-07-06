ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 25,2% И ПРЕВЫСИЛИ 6,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
09:40 07.07.2017

Международные резервные активы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июля 2017 года, по предварительным данным, составили 6,561 млрд долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за июнь золотовалютные резервы выросли на 1,322 млрд долларов США (на 25,2%) после роста в мае 2017 года на 0,13 млрд долларов США (на 2,5%). По итогам первого полугодия 2017 года прирост резервов составил 1,634 млрд долларов США (33,1%).

Основным фактором значительного роста уровня международных резервных активов за прошедший месяц стало поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций на сумму порядка 1,4 млрд долларов США, а также получение Беларусью четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 300 млн долларов США.

В то же время правительством и Национальным банком в июне 2017 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 343 млн долларов США. Сдерживающее влияние на динамику золотовалютных резервов также оказало снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 0,751 млрд долларов США (на 18%), – до 4,927 млрд долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 0,5 млрд долларов США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2017
валюта курс
EUR 2.2213
USD 1.9557
RUB 3.2813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2376 +0.0163
USD 1.9714 +0.0157
RUB 3.2745 -0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2470 2.2500
USD 1.9710 1.9750
RUB 3.2650 3.2780
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1450
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте