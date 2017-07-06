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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 25,2% И ПРЕВЫСИЛИ 6,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
09:40 07.07.2017
Международные резервные активы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июля 2017 года, по предварительным данным, составили 6,561 млрд долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за июнь золотовалютные резервы выросли на 1,322 млрд долларов США (на 25,2%) после роста в мае 2017 года на 0,13 млрд долларов США (на 2,5%). По итогам первого полугодия 2017 года прирост резервов составил 1,634 млрд долларов США (33,1%).
Основным фактором значительного роста уровня международных резервных активов за прошедший месяц стало поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций на сумму порядка 1,4 млрд долларов США, а также получение Беларусью четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 300 млн долларов США.
В то же время правительством и Национальным банком в июне 2017 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 343 млн долларов США. Сдерживающее влияние на динамику золотовалютных резервов также оказало снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 0,751 млрд долларов США (на 18%), – до 4,927 млрд долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 0,5 млрд долларов США.
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