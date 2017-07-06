В III квартале 2017 года Минфин выделит Минлесхозу, МЧС и Миноблисполкому из бюджета денежные средства на различные нужды. Об этом говорится в постановлении Совмина № 496 от 1 июля 2017 г., которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, Министерству лесного хозяйства будет выделено 1500 тыс. рублей на финансирование работ по ремонту и восстановлению лесных и лесохозяйственных дорог, использованных для передвижения техники при ликвидации последствий урагана.

Министерству по чрезвычайным ситуациям для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» Министерства по чрезвычайным ситуациям будет выделено 1322,743 тыс. рублей на финансирование завершения капитального ремонта вертолета Ми-17.

Минскому облисполкому выделяется 2500 тыс. рублей на финансирование работ по восстановлению и ремонту местных автомобильных дорог Минской области.