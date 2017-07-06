Финансовая услуга «V-кошелек» от мобильного оператора Velcom стала доступна на Android-устройствах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь получить до 100 рублей на оплату товаров и услуг могут не только пользователи смартфонов под управлением iOS, но и пользователи Android-устройств. Для этого абонентам Velcom необходимо обновить версию мобильного приложения V-banking до актуальной в Play Market.

«V-кошелек» позволяет абонентам мобильного оператора Velcom получить денежный лимит до 100 белорусских рублей с помощью смартфона через приложение V-banking. Деньги можно использовать для оплаты в системе ЕРИП – от коммунальных платежей до всевозможных пошлин. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве. Воспользоваться финансовой услугой могут абоненты Velcom (физические лица), даже если у них нет ни одной банковской карточки. Для получения денежного лимита не нужно предоставлять паспортные данные, справки о доходах, кредитные истории и прочую личную информацию. Несколько кликов в мобильном приложении V-banking – и услуга «V-кошелек» активна.

Средства на оплату услуг выдаются без процентов. Абонентская плата за пользование «V-кошельком» составляет 3 рубля в месяц. При этом первый календарный месяц при первом подключении услуги абонентская плата – 0 рублей.

Кроме запуска новой услуги «V-кошелек» приложение V-banking на ОС Android претерпело и ряд других изменений. В частности, был усовершенствован интерфейс: пользоваться сервисом стало удобнее, а дизайн теперь можно «настроить» под себя.

Мобильное приложение V-banking позволяет использовать смартфон для оплаты товаров и услуг. Работает оно с карточками всех банков Беларуси. С помощью сервиса можно совершать платежи без комиссии в ЕРИП. Также можно переводить деньги между карточками белорусских банков и разных платежных систем как по номеру карты, так и по номеру телефона. Все операции в приложении V-banking можно проводить, даже находясь за границей.