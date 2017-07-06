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ЭКОНОМИКА РБ
В РАБОТЕ АИС «РАСЧЕТ» НОЧЬЮ И УТРОМ 7 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
17:18 06.07.2017
В работе АИС «Расчет» ночью и утром 7 июля возможны перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», с 1.00 до 5.00 7 июля возможны кратковременные (до 15 мин) перерывы в приеме платежей; с 22.00 6 июля до 6.00 7 июля будет недоступна АИС «Расчет-ЖКУ».
Это связано с проведением плановых профилактических работ на программно-технической платформе АИС «Расчет», её подсистем и информационных ресурсов, а также работ по оптимизации.
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