В работе АИС «Расчет» ночью и утром 7 июля возможны перерывы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», с 1.00 до 5.00 7 июля возможны кратковременные (до 15 мин) перерывы в приеме платежей; с 22.00 6 июля до 6.00 7 июля будет недоступна АИС «Расчет-ЖКУ».

Это связано с проведением плановых профилактических работ на программно-технической платформе АИС «Расчет», её подсистем и информационных ресурсов, а также работ по оптимизации.