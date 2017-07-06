|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА CANON
17:12 06.07.2017
Европейский Фонд Canon предлагает высококвалифицированным европейским и японским ученым гранты на проведение научных исследований.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, минимальным требованием для участия в конкурсе является наличие у ученого степени магистра наук, полученной в течение последних 10 лет.
Принимаются заявки на исследования в любых научных областях.
Ученые из Европы, получившие грант, должны будут продолжить исследование в Японии, а ученые из Японии – в Европе. Программа рассчитана на срок от трех месяцев до 1 года.
Финансовая поддержка для участников программы составляет от 22,5 до 27,5 тыс. евро в год и ее размер варьируется в зависимости от продолжительности исследования.
Подробная информация о конкурсе и форма подачи заявки размещены на сайте фонда.
Крайний срок подачи заявок – 15 сентября 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2017
Курсы в банках
на 06.07.2017
Конвертация в банках
на 06.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте