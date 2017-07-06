Европейский Фонд Canon предлагает высококвалифицированным европейским и японским ученым гранты на проведение научных исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, минимальным требованием для участия в конкурсе является наличие у ученого степени магистра наук, полученной в течение последних 10 лет.

Принимаются заявки на исследования в любых научных областях.

Ученые из Европы, получившие грант, должны будут продолжить исследование в Японии, а ученые из Японии – в Европе. Программа рассчитана на срок от трех месяцев до 1 года.

Финансовая поддержка для участников программы составляет от 22,5 до 27,5 тыс. евро в год и ее размер варьируется в зависимости от продолжительности исследования.

Подробная информация о конкурсе и форма подачи заявки размещены на сайте фонда.

Крайний срок подачи заявок – 15 сентября 2017 г.