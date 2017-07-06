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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ЗАПУСТИЛ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ
16:16 06.07.2017

В Алматы (Казахстан) на автосборочном предприятии официального партнера Минского автомобильного завода, компании ТОО Hyundai Trans Auto, 30 июня состоялся запуск производства автотехники МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», с 2016 года компания ТОО Hyundai Trans Auto, входящая в группу компаний «Астана Моторс», является официальным партнером Минского автомобильного завода и официальным дилером ОАО «МАЗ» в Казахстане. Автосборочное предприятие ТОО Hyundai Trans Auto получило машинокомплекты и приступило к выпуску большегрузных грузовиков. Меньше чем за полгода предприятием были отработаны все процессы и освоен полный цикл производства.

На сегодня автосборочное предприятие приступило к серийному производству грузовиков МАЗ, осуществляя полный цикл сварки, сборки и окраски. На предприятии ведётся выпуск двух моделей самосвалов МАЗ 5516Х5 и самосвал МАЗ 6501Н9 грузоподъёмностью 20 тонн. Уровень локализации производства достигает свыше 50%.

«Мы с радостью объявляем о старте серийного производства автотехники МАЗ в Казахстане. Сейчас наше предприятие ведёт выпуск двух моделей самосвалов и в дальнейшем будем расширять ряд выпускаемой техники», - сказал исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин.

Автотехника МАЗ, сошедшая с конвейера предприятия, соответствует экологическим стандартам Евро-4, и полностью соответствует казахстанскому законодательству. Компания обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание автотехники в соответствии с требованиями автопроизводителя.

«При выборе партнеров в Казахстане мы опирались на опыт производства автотехники и репутацию компании и сегодня мы видим отличные результаты проделанной работы. МАЗы, произведенные на территории Республики Казахстан полностью соответствуют всем техническим параметрам, качественные, надежные и ничем не отличаются от автотехники, собранной на Минском автомобильном заводе», – отметил заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» Сергей Захаревич.
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