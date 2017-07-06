Единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проведут в Брестском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру 13 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в этот день на базе агентства и его структурных подразделений в районных центрах области с 9.00 до 14.00 часов всем желающим окажут помощь по вопросам разъяснения законодательства в области землеустройства, архитектуры, государственной регистрации и оценки недвижимого имущества.

Брестское агентство рассчитывает на содействие местных исполнительных властей в части оказания ими информационной поддержки, а также участия в данном мероприятии руководителей землеустроительных отделов и служб, отделов и служб градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горрайисполкомов для оперативного реагирования на поднимаемые вопросы и оказания квалифицированных консультаций.

Мероприятие организовано в рамках выполнения плана мероприятий по правовому просвещению граждан Брестской области на 2016-2020 годы, утвержденного решением Брестского облисполкома от 30 марта 2016 года №204.

Ежедневно в Брестской области к услугам агентства в среднем обращается около 600 человек. Это будет уже вторая по счету подобная акция, проводимая агентством.

В ходе состоявшегося 4 апреля 2017 года единого дня бесплатных консультаций по вопросам регистрации и оформления прав на недвижимость, проведенного в Брестском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, а также всех его подчиненных филиалах и бюро среднестатистическое количество посетителей увеличилось еще 124 человека. Итоги первого единого дня бесплатных консультаций показали, что из всего спектра вопросов, касающихся регистрации и оформления прав на недвижимость посетителей чаще всего интересовала процедура документального оформления переустройства и перепланировок жилья

Любой гражданин, представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, обратившийся в агентство либо его структурное подразделение (филиалы и бюро) на территории области, сможет получить бесплатную консультацию по вопросам государственной регистрации, технической инвентаризации или оценке недвижимого имущества, о сроках строительства и консервации объектов строительства, вводе в эксплуатацию объектов строительства. А при желании и наличии у заявителя необходимых документов в Брестском областном агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру можно будет оперативно оформить заказ на выполнение работ.

Также здесь можно будет получить информацию о наиболее рациональном алгоритме действий для того или иного лица после работ по переустройству и перепланировке, оформлении сделок с недвижимым имуществом.

Для наиболее полного изучения вопросов, напоминают в агентстве, обратившемуся желательно иметь при себе не только свой паспорт, но и документы на недвижимость.