15 учащихся Минского государственного энергетического колледжа отделений «Электрические станции», «Тепловые электрические станции», «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами» приступили к работе в составе студенческого отряда на Белорусскую АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, на объектах строящейся атомной электростанции ребята будут выполнять малярные, штукатурные, арматурные работы.

Официальное открытие третьего трудового семестра на Всебелорусской молодежной стройке пройдет 11 июля на площадке перед административными зданиями ГП «Белорусская АЭС» и представительства АО ИК «АСЭ».

Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений государственной молодежной политики в Беларуси. В 2017 г. для работы на Белорусской АЭС сформирован сводный белорусско-российский студенческий отряд имени дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Крылова в количестве 286 бойцов, в состав которого вошли 3 линейных строительных отряда из России и 14 линейных отрядов, созданных на базе учреждений образования Беларуси.

Ребята будут трудиться на объектах БелАЭС до 25 августа. Для работы на Всебелорусской молодежной стройке студенты, достигшие возраста 18 лет, проходили конкурсный отбор с учетом успеваемости, состояния здоровья, имеющейся рабочей специальности, активной жизненной позиции. Среди самых востребованных сегодня на стройке работы каменщика, бетонщика, арматурщика, маляра. В свободное от работы время для молодежи будут организованы спортивные, интеллектуальные соревнования, культурно-просветительные и другие мероприятия.