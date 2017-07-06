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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 19 ТОНН ЯБЛОК НА 34 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
14:43 06.07.2017
Свыше 19 тонн свежих яблок задержали во время проведения специального мероприятия в Полоцком районе сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, яблоки следовали в грузовике Renault Magnum. При проверке сотрудникам таможенных органов были предъявлены сопроводительные документы на пищевую соль. Документов на свежие яблоки у водителя автопоезда не оказалось.
Предварительная оценочная стоимость изъятого товара составила свыше 34 тыс. рублей.
По факту нарушения законодательства Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси, а также проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 380 УК Беларуси (подделка документов).
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