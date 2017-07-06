В Миорах состоялось обсуждение хода реализации проекта по производству металлического листа и белой жести в Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в настоящее время в рамках реализации проекта введены в эксплуатацию железнодорожные коммуникации, завершаются работы по устройству свай под фундаменты здания мастерских и склада оборудования, продолжаются работы по изготовлению ростверков фундаментов и строительству жилья для работников завода. Выполняются также работы по строительству объектов инфраструктуры к заводу.

Так, РУП «Витебскэнерго» ведется строительство и реконструкция подстанции «Миоры» с перезаводом ВЛ-110 кВ. На объекте также выполнены строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги и буровые работы по устройству артезианских скважин.

Кроме того, инвестор ООО «ММПЗ-групп» начал проработку поставок основного технологического оборудования в рамках контракта с компанией SMS group GmbH (Германия).

Реализация инвестиционного проекта находится на постоянном контроле руководства ГКНТ. С участием заинтересованных органов госуправления и инвесторов регулярно проводятся совещания по реализации данного проекта.