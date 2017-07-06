|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА БГУ С НЫНЕШНЕГО ГОДА ОСНАЩЕН БОЛЬШИМ ФУНКЦИОНАЛОМ
13:26 06.07.2017
Личный кабинет абитуриента БГУ с нынешнего года оснащен большим функционалом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, поступающие в ВУЗ смогут не только заранее заполнить электронную анкету и распечатать заявление. Нововведением станет возможность загрузки фотографии абитуриента. Таким образом, значительно сократится время подачи и приема документов, так как они будут заранее подготовлены и заполнены. Теперь абитуриенты с готовым пакетом документов смогут обращаться сразу же в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны общественной комиссии по выдаче и заполнению бланков, фотографированию.
Напомним, что личный кабинет позволяет абитуриентам на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении набора в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.
Кроме того, владельцам личного кабинета предоставляется свободный и бесплатный доступ к интернет-ресурсам БГУ. Для этого на территории университетского городка БГУ развернута беспроводная Wi-Fi-сеть ABIT.
Создать личный кабинет можно на сайте БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2017
Курсы в банках
на 06.07.2017
Конвертация в банках
на 06.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте