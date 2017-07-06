Личный кабинет абитуриента БГУ с нынешнего года оснащен большим функционалом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, поступающие в ВУЗ смогут не только заранее заполнить электронную анкету и распечатать заявление. Нововведением станет возможность загрузки фотографии абитуриента. Таким образом, значительно сократится время подачи и приема документов, так как они будут заранее подготовлены и заполнены. Теперь абитуриенты с готовым пакетом документов смогут обращаться сразу же в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны общественной комиссии по выдаче и заполнению бланков, фотографированию.

Напомним, что личный кабинет позволяет абитуриентам на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении набора в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

Кроме того, владельцам личного кабинета предоставляется свободный и бесплатный доступ к интернет-ресурсам БГУ. Для этого на территории университетского городка БГУ развернута беспроводная Wi-Fi-сеть ABIT.

Создать личный кабинет можно на сайте БГУ.