В первом республиканском конкурсе проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли примут участие более 20 дизайнеров и конструкторов мебели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в оргкомитет конкурса поступило 25 заявок от практикующих специалистов, работников мебельных предприятий республики и студентов двух вузов – Белорусского государственного технологического университета и Белорусской государственной академии искусств.

Конкурс проводится в Беларуси впервые по инициативе концерна «Беллесбумпром», БГТУ и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Главные цели конкурса - стимулирование творческой деятельности дизайнеров, конструкторов и технологов отечественной мебельной индустрии, содействие обновлению и расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышению художественно-конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом рынках, внедрению новых материалов и прогрессивных технологий в производство.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Креативный проект», «Конструкторское решение» и «Выбор производителя».

Работы конкурсантов оргкомитет принимает до 28 июля 2017 года.

Рассматриваться жюри они будут в период с 1 по 25 августа 2017 г. В составе жюри конкурса представители организаторов, профессиональные дизайнеры, преподаватели вузов, конструкторы и технологи мебельного производства.

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоятся на 24-й Международной специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2017», которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября 2017 г. в павильоне Футбольного манежа.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, их проекты могут быть воплощены в промышленное производство мебельных предприятий республики.