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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛИЧНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНЯЕТСЯ 7-8 ИЮЛЯ
12:15 06.07.2017

В связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» 2017 года 7-8 июля ограничивается движение транспорта по просп. Победителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», 7 июля около 11.00 на период старта участников от ТРЦ «Галерея Минск» на Заславское водохранилище) и около 15.00 (на время финиша) по указанию Госавтоинспекции будет приостановлено движение пассажирского транспорта на просп. Победителей.

8 июля с 12.30 до 13.30 на период закрытия просп. Победителей на участке от ул. Немига до просп. Машерова будут внесены следующие изменения в трассы движения городских маршрутов:

№1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

№73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;

№91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;

№163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

8 июля с 13.30 до 18.00 на период закрытия просп. Победителей на участке от ул. Немига до ул. Ратомская будут внесены следующие изменения в трассы движения городских маршрутов:

№1, 1056-ТК со стороны ДС «Веснянка» по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующим трассам в обоих направлениях;

№119С со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-я городская детская больница», «Л.Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода» (в обратном направлении «Городской Вал»);

№91 со стороны ул. М.Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;

№69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

№133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршруту; в обратном направлении по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская;

№76Э, 89Э, 1097-ТК со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением о.п. «Л.Украинки»;

№73, 1073-ТК по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№11 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;

№10, 39, 77 организуются до р/к «Берута»;

№29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

№44, 136 со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей; в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;

№1051-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;

№163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.
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