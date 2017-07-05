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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-ДИРЕКТОР КРУПСКОГО РАЙАГРОСЕРВИСА ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
11:44 06.07.2017

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Крупский райагросервис», который был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома с поличным при получении взятки в сумме 850 рублей в феврале текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностное лицо, уполномоченное осуществлять руководство финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, использовал служебные полномочия в корыстных интересах. Работая в указанной должности в период с апреля 2015 года до момента задержания, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих предприятий Минской области за решение вопросов о погашении образовавшейся перед ними задолженностей по договору поставки запчастей в адрес райагросервиса, а также дальнейшем сотрудничестве.

Следствием собраны доказательства по 7 эпизодам преступной деятельности, в результате которых должностное лицо получило в качестве взяток порядка 5000 рублей.

Проведены выемки и осмотры документов. Наложен арест на имущество, в том числе денежные средства, земельный участок.

В настоящее время обвиняемый уволен с должности директора.

С учетом собранных доказательств подследственному предъявлено обвинение по ч.ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, в том числе повторно) Уголовного кодекса Беларуси.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого с начала предварительного следствия, не изменялась.

При производстве по уголовному делу внесены представления в компетентные органы об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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