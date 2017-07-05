Сегодня использование АЭС позволяет стране сокращать выбросы углекислого газа в объеме до 15 млн тонн в год. Об этом заявил вице-президент ядерного общества Венгрии Андраш Черхати в ходе круглого стола «Развитие атомной энергетики: экологические аспекты и безопасность», который состоялся в Минске 5 июля.

«Атомная энергетика – необходимая составляющая безуглеродной энергетики будущего, и сегодня, несмотря на все мифы, окружающие этот вид генерации, все больше стран начинают использовать АЭС в качестве источника базовой нагрузки. Венгрия – не исключение. В настоящий момент доля атомной генерации в национальном энергетическом балансе Венгрии составляет 37%, и страна намерена продолжать наращивание атомных мощностей, а также заменять блоки, которые выводятся из эксплуатации. Сегодня использование АЭС позволяет стране сокращать выбросы углекислого газа в объеме до 15 млн тонн в год», – отметил А. Черхати.

Он также подчеркнул важность поддержания постоянного диалога с населением по вопросам развития атомной энергетики и рассказал об эффективной национальной системе мониторинга состояния окружающей среды вокруг АЭС.

По словам начальника отдела научно-методического обеспечения радиационно-экологических наблюдений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ольги Жуковой, похожая система мониторинга действует и в Беларуси.

«С 2009 года на постоянной основе ведутся наблюдения состояния окружающей среды в районе строительства станции, внедрена автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Результаты измерений будут размещаться в открытом доступе в интернете», – сказала О. Жукова.

«Переход на экологически чистые источники энергии – общемировой тренд. Без этого невозможно устойчивое экономическое и социальное развитие в условиях изменяющегося климата. Сооружаемая в настоящий момент первая в стране АЭС внесет значительный вклад в достижение целевых показателей по сокращению углекислых выбросов. По оценкам экспертов Европейской экономической комиссии ООН, запуск БелАЭС позволит избежать выбросов в атмосферу около 7-10 млн тонн углекислого газа в год и заместить примерено 5 млрд м³ природного газа», – сказала заместитель председателя общественного объединения «Экологическая инициатива», национальный консультант программы развития ООН по оценке экологических рисков Ольга Волкова.

«Беларусь сейчас формирует атомную отрасль. И крайне важно, чтобы на всех уровнях, от экспертных кругов и до школьников, было понимание причин и выгод, почему страна развивается в этом направлении. Беларусь готова к объективному и профессиональному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня прозвучали мнения экспертов: экологов, атомщиков, специалистов по безопасности, ученых, представителей общественных организаций. Такие встречи всегда способствуют открытому диалогу и помогают развенчать мифы об атомной энергетике», – отметила заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в ходе круглого стола были представлены экспертные обсуждения и международный опыт в свете реализации национального атомного проекта – строительства атомной электростанции в Беларуси.

Организатором мероприятия выступило Минэнерго.