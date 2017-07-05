Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило многочисленные нарушения законодательства о рекламе при рассмотрении обращений граждан о ненадлежащей интернет-рекламе препаратов «Гипертониум», «Уретрамол».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по информации Министерства здравоохранения Беларуси, препараты не являются лекарственными средствами, их фармакологическое действие не доказано, они не могут использоваться для лечения и (или) профилактики каких-либо заболеваний как альтернатива лекарственным средствам.

В этой связи МАРТ направило сведения и материалы в Министерство информации Беларуси для ограничения доступа к интернет-ресурсам, на которых размещается (распространяется) названная реклама.

МАРТ рекомендует потребителям воздержаться от приобретения названных препаратов, а также напоминает, что получить официальную информацию о зарегистрированных лекарственных средствах, разрешенных к реализации на территории республики, можно на сайте www.rceth.by.

Так, например, интернет-реклама препарата «Гипертониум» содержала следующую информацию:

«Гипертониум снизит давление до возрастной нормы без химии и побочных эффектов! Приведите давление в норму с Гипертониумом в считанные минуты без вреда для здоровья!»;

«Снижает давление до возрастной нормы благодаря экстракту софоры японской. Приводит в тонус кровеносные сосуды, снижая риск развития инсульта и инфаркта. Активирует природные силы организма благодаря уникальному сочетанию редких компонентов. Не вызывает привыкания и синдрома отмены за счет исключительно натурального состава»;

«Гипертония в 89% случаев убивает человека при инфаркте или инсульте! Больше половины больных остаются инвалидами на всю жизнь! «Невидимый убийца» Скрыто начавшись, гипертония день за днем разрушает сердце, мозг, почки, глаза, сосуды. Разрушает организм. Инфаркт, инсульт, слабоумие, паралич и смерть – плачевный исход гипертонии. Делает беспомощным. Полная потеря дееспособности и жизнь без движения – жуткие последствия запущенной гипертонии. Жить полноценной жизнью или провести остаток дней в страхе стать инвалидом – решать вам!»;

«Вы уверены, что ваше давление в норме? Повышение давления говорит о том, что в организме человека происходят патологические процессы, ведущие к необратимым изменениям…»;

«На данный момент Гипертониум – единственное лекарство, которое официально рекомендуется Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии…»;

«…Созданием препарата занималась команда специалистов из Западной академии наук, работавшая в тесной связке с практикующими кардиологами…».

По информации Минздрава Беларуси: препарат «Гипертониум» не производится отечественными фармацевтическими предприятиями; не зарегистрирован Министерством здравоохранения в качестве лекарственного средства; не может использоваться для лечения и (или) профилактики каких-либо заболеваний как альтернатива лекарственным средствам. Организаций «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук», указанных в рекламе, не существует; директором ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» является Мрочек Александр Геннадьевич, а не Чазова Ирина Евгеньевна, как это указано в рекламе.

Данные обстоятельства свидетельствуют о следующих нарушениях закона от 10 мая 2007 года «О рекламе»:

абзаца четвертого пункта 8 статьи 10 закона, согласно которому реклама не должна содержать указание на лечебные свойства объекта рекламирования, за исключением рекламы лекарственных средств, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

абзацев третьего, четвертого пункта 9 статьи 10 закона, согласно которым в рекламе не допускается использование образов или высказываний медицинских или фармацевтических работников, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, наименований организаций, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, эмблем и иной символики, изображения имущества организаций или граждан лицами, не имеющими права на такое использование;

абзацев второго, седьмого пункта 1 статьи 26 закона, согласно которым недобросовестной является реклама, содержащая ложные и иные недостоверные сведения о товаре, виде деятельности рекламодателя, распространение которых может привести к нарушению или нарушает права и охраняемые законом интересы организации или гражданина, в том числе в отношении: состава, способа и даты изготовления, назначения, потребительских свойств, условий применения, наличия документа об оценке соответствия и знаков соответствия, количества и места происхождения и иных характеристик товара; официального или общественного признания товара;

абзаца шестого пункта 2 статьи 26 закона, согласно которому недостоверной является реклама, не соответствующая действительности в отношении наименования и места нахождения организации, имени и места жительства гражданина, иных сведений об этой организации или этом гражданине, за исключением сведений о виде деятельности рекламодателя;

абзаца девятого пункта 3 статьи 26 закона, согласно которому неэтичной является реклама, которая вводит потребителей рекламы в заблуждение.

В соответствии со статьей 2 закона ненадлежащая реклама это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и иная реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) которой допущены нарушения законодательства. В силу пункта 5 статьи 26 Закона ненадлежащая реклама не допускается.

Таким образом, интернет-реклама препарата «Гипертониум» признана МАРТ ненадлежащей и запрещена к размещению (распространению).