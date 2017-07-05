Резидентам "БелБиограда" планируется предоставить преференции. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 5 июля на собрании в ходе Недели наноиндустрии в Беларуси, приуроченной к Году науки.

"Создание "БелБиограда" - важная и актуальная тема. Пока это образование зарегистрировано на общих основаниях, в том числе налоговых. Считаю, что успеха не будет, если не сделаем то же самое, что и для ИТ-парка. Подготовлен соответствующий указ президента, - сказал Владимир Семашко. - В этом случае эффект от работы "БелБиограда" будет не меньше того, что констатируем по ИТ-парку. В отраслевой науке есть заделы, которые надо не только реализовывать в лабораториях, но и выходить на промышленное производство".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, научно-технологический парк "БелБиоград", созданный для содействия развитию био-, нано-, фарм- и других наукоемких технологий, презентуют в рамках Недели наноиндустрии в Беларуси.

Среди мероприятий Недели наноиндустрии - республиканская выставка продукции, оборудования и приборов для наноиндустрии, общее собрание Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) с участием представителей Совета министров, НАН, Минобразования, Минпрома, Госстандарта и бизнес-структур.