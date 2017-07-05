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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ KONICA MINOLTA ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
10:00 06.07.2017

Компания Konica Minolta пока не планирует открытие дочернего представительства в Беларуси. Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий директор Konica Minolta Baltia Вольдемарас Дуденас.

По его словам, эта идея давно обсуждается, однако в данный момент Konica Minolta предпочитает сосредоточиться на партнерстве с дистрибьюторами и инвестировать силы на расширение портфеля продуктов и услуг для белорусских клиентов.

«Несмотря на снижение продаж в контексте инфляции 2016 года, первый финансовый квартал 2017 года показывает позитивные изменения – доля рынка цветного офисного оборудования и мультифункциональных устройств Konica Minolta (А3) выросла с 32% в 2015 году до 48% в 2016 году и позволила стать лидером рынка многофункционального оборудования цветного А3 в Беларуси», – сказал В. Дуденас.

В Беларуси бренд Konica Minolta представлен с 2008 года через дистрибьюторские партнерства, крупнейшими из них является компания Risola и ТЦ СНАМИ. Курирует партнерство Konica Minolta Baltia. Основные направления деятельности - широкая линейка систем полноцветной печати, готовые решения начального уровня и для профессионалов оперативной печати. За 9 лет работы на белорусском рынке стали лидерами в сегменте офисного обслуживания, что стимулирует начало присутствия Konica Minoltа в новом сегменте рынка – производственной печати и программном обеспечении печатно-копировальной техники.

Президент Konica Minolta Business Solutions Europe Инди Накагава отметил, что европейский рынок является самым ценным и успешным для компании, поэтому Konica Minolta будет продолжать развивать сегмент рынка Восточной и Центральной Европы. Общий доход компании за 2016 год составил около 8 млрд евро, 31% от которого приходятся на европейский рынок.

«В этом году мы стали лидерами на рынке в Центральной и Восточной Европе в сегменте копировальных аппаратов и мультифункциональных устройств (А3), и продолжаем работать, чтобы сохранить эту позицию. Также мы намерены инвестировать в наше развитие, улучшая наши бизнес-процессы с помощью гибридного подхода к продажам, использования инструментов вертикального рынка, становясь экспертом для клиентов и своего бизнеса, чтобы оставаться незаменимым стратегическим партнером для наших клиентов. Таким образом, нашей целью в этом году является развитие работы с новыми предприятиями по промышленной печати и IT-услугам, в том числе по оптимизации программного обеспечения для работы с документооборотом», - отметил И. Накагава.

«Стратегия Konica Minolta в Беларуси близка к стратегии компании в Западной Европе, это позволяет нам внедрять на белорусский рынок инновационные устройства. На данный момент мы планируем сфокусироваться на инновации индустриальной печати и работой над усовершенствованием изображения после печати (нанесение рельефов, блеска и т.д.)», – отметил коммерческий директор компании Risola Дмитрий Гончаров.

Несмотря на перепады в экономике, дистрибьюторы отмечают сильную позицию бренда Konica Minolta на белорусском рынке. Коммерческий директор ТЦ СНАМИ Марат Мельцер отметил, что успех, которым пользуется техника Konica Minolta в офисном сегменте, дает партнерам уверенность в расширении спектра услуг и линейки устройств Konica Minolta на локальном рынке.
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