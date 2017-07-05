ЭКОНОМИКА РБ

ИЗМЕНЯЕТСЯ ТРАССА СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №41 «ДС ОДОЕВСКОГО – КАМЕННАЯ ГОРКА-5»

09:41 06.07.2017 По согласованию с администрацией Фрунзенского района Минска с 17 июля изменяется трасса следования маршрута №41 «ДС Одоевского – Каменная Горка-5». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобусов будет организовано: со стороны диспетчерской станции «Одоевского» по ул. Бельского, ул. Жудро, ул. Ольшевского, ул. Петра Глебки, ул. Матусевича, местный проезд, ул. Чичурина, ул. Аладовых, ул. Владислава Голубка, ул. Колесникова, ул. Люцинская, ул. Каменногорская, ул. Налибокская, ул. Неманская, ул. Казимировская, ул. Кунцевщина, ул. Притыцкого, ул. Каменногорская; со стороны остановочного пункта «Каменная Горка-5» по ул. Казимировской ул. Неманская, ул. Налибокской, ул. Каменногорской, ул. Люцинская, ул. Колесникова, ул. Владислава Голубка, ул. Аладовых, ул. Чичурина, местный проезд, ул. Матусевича, ул. Петра Глебки, ул. Ольшевского, ул. Жудро, ул. Бельского.