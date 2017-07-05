Страховые организации республики собрали за январь-май 2017 года 436,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за пять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,0%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2017 года страховые взносы составили 257,5 млн. рублей, что на 32,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2017 года – 178,7 млн рублей, что на 3,9 млн рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 59,0% (за январь-май 2016 года – 55,2%).

За январь-май 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 211,0 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 8,0 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2017 года составил 48,4% (за январь-май 2016 года – 49,8%).

За январь-май 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 51,2 млн рублей (за январь-май 2016 года – 54,2 млн рублей), из них 30,5 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 20,7 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-май 2016 года – 34,2 млн рублей и 20,0 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 июня 2017 года составила 8983 человека (на 1 июня 2016 года – 9080 человек).