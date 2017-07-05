ОАО «Туровский молочный комбинат» пополнило ассортимент тертым сыром Моцарелла Пицца Bonfesto в упаковке 150 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продукт ориентирован на розничные продажи и в ближайшее время поступит в торговую сеть в Беларуси, а также на экспортные рынки.

«Наш новый продукт непременно порадует почитателей моцареллы, которые любят нежный сливочный вкус этого итальянского сыра и используют именно его при приготовлении блюд, требующих запекания – лазаньи, пиццы, горячих бутербродов панини и брускет. Мы позаботились о том, чтобы любимый сыр был готов к применению, и процесс приготовления ланча или ужина был максимально простым и быстрым. В наш век высоких скоростей и постоянной занятости потребитель ценит свое время и удобство очень высоко, при этом хочет получить максимальное качество – наш продукт отвечает этим запросам наилучшим образом», – сказала руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник.