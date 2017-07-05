ОАО «Криница» представляет новый сорт в линейке «Пивная карта» — Mosaic IPA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это первый сессионный IPA, сваренный на большом пивоваренном предприятии Беларуси с соблюдением всех канонов этого сорта. Основным вкусовым акцентом нового пива стал американский хмель Mosaic, который пивовары дополнили свежим Citra.

«Один из последних трендов в мире пива, появившийся несколько лет назад, — это сессионный эль. Все дело в том, что в погоне за сильными вкусами и ароматами пивовары начали сильно повышать крепость и охмеление пива, по сути, превратили IPA в крепкое тяжело пьющееся пиво. После того как эйфория от высоко охмеленного пива спала, его любители захотели чего-то, возможно, и менее хмельного, но с более спокойным градусом, для долгих посиделок, чтобы растянуть удовольствие. Именно об этом факте и говорит одна из версий происхождения его названия: Session beer из-за относительно небольшого содержания алкоголя идеально подходит для долгих дружеских бесед — сессий. Mosaic IPA сварен с использованием весьма популярных сортов американского хмеля Mosaic и Citra, каждый из которых сыграл свою особую роль в формировании вкуса и аромата нового пива. Пиво получилось легким, сверхароматным и освежающим», - сказал начальник управления маркетинга пивоваренной компании «Криница» Сергей Решетников.

«Криница» сварила свой первый IPA в рамках проекта «Пивная карта». Пиво стало третьим в линейке необычных для Беларуси сортов с лимитированной партией выпуска, представленной компанией еще летом 2016 года. На этот раз пивовары предлагают посетить Великобританию и попробовать традиционное британское пиво — эль. Это нашло отражение и в дизайне этикетки, украшенной достопримечательностями Туманного Альбиона.

«Эффект от запаха тропических фруктов и садовых ягод, присущий хмелю Mosaic, усиливается воздушными цветочно-грейпфрутовыми ароматами хмеля Citra. Легкая цитрусовая кислинка во вкусе хорошо освежает и, в сочетании с солодовыми оттенками, создаёт ощущение, что вы пробуете фруктовый нектар. Но наступающее следом умеренно-горькое послевкусие не оставляет сомнений, что третий сорт в линейке «Пивная карта» обладает характером, и перед вами всё-таки сессионный IPA», - отметил заместитель генерального директора по производству пивоваренной компании «Криница» Николай Царюк.

Проект «Пивная карта» дает возможность «путешествовать» по традиционным сортам разных стран. Первым пивом в линейке стал American Pale Ale, который впоследствии был усовершенствован и выпущен повторно, позже к нему добавился бельгийский Dubbel. Все сорта сварены с использованием традиционных для них хмеля и солода, в полном соответствии с оригинальной рецептурой.

Кроме вкуса и качества, проект «Пивная карта» – это еще и возможность для белорусского потребителя познакомиться с довольно редкими и экзотическими стилями пива по умеренным ценам.