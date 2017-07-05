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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «ГИПРОСВЯЗИ» СОСТОИТСЯ 18 ИЮЛЯ
17:26 05.07.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гипросвязь» состоится 18 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания утверждение дополнений и изменения в Устав ОАО «Гипросвязь» (Приложение к Уставу №2).
Дополнения и изменение вносятся в связи с проведением процедуры аккредитации общества как научной организации и совершенствованием порядка извещения акционеров и иных лиц, имеющих право участия в общих собраниях общества, о дате проведения собрания.
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