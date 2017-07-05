Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гипросвязь» состоится 18 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания утверждение дополнений и изменения в Устав ОАО «Гипросвязь» (Приложение к Уставу №2).

Дополнения и изменение вносятся в связи с проведением процедуры аккредитации общества как научной организации и совершенствованием порядка извещения акционеров и иных лиц, имеющих право участия в общих собраниях общества, о дате проведения собрания.